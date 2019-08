Diamanthochzeit bei Vojtas

Zusammen mit ihren zwei Töchtern Diana und Jenny, ihren fünf Enkelkindern und vier Urenkeln sowie weiteren Verwandten und Freunden feierten der Gößweinsteiner Tierarzt Anton Vojta und seine Frau Petronella ihre diamantene Hochzeit.

Dazu gratulierten auch die Vizelandrätin Rosi Kraus (CSU) und Zweiter Bürgermeister Georg Bauernschmidt (SPD).

Beide Jubilare wurden in Kroatien gegoren und heirateten in Ossiek. Anton Voita studierte in Kroatien Veterinärmedizin, war dann an der Universität in Zagreb Assistent und danach drei Jahre lang als Tierarzt auf einem landwirtschaftlichen Gut tätig. Seine Frau Petronella war 13 Jahre lang an einer Klinik in Ossiek als Krankenschwester tätig.

1965 war beim ehemaligen Rindergesundheitsdienst in Bayreuth eine Stelle als Tierarzt ausgeschrieben. Anton Vojta bewarb sich und wurde sofort angestellt. So kamen die Vojtas nach Deutschland und erhielten wenig später auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

1968 eröffnete Anton Vojta die erste Tierarztpraxis in Gößweinstein. Die Vojtas bauten sich in Gößweinstein ein Haus mit Tierarztpraxis, die Anton Voijta dann 28 Jahre lang betrieben hat. Seine Frau half ihm dabei als Tierarzthelferin und bei Tieroperationen bei den Bauern.

Beide engagierten sich im Schützenverein Gut Ziel und im SV Gößweinstein. In beiden Vereinen war Anton Voita auch im Vorstand tätig. tw