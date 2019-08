"Diamantene" im Hause Lunz

Zur Diamantenen Hochzeit von Maria und Michael Lunz aus Leesten gratulierten ihre sechs Kinder mit Familien, elf Enkelkinder und fünf Urenkel. Kennengelernt hat sich das Jubelpaar im Tanzsaal in Lohndorf. Geheiratet wurde im Juli 1959.

Michael musste schon in jungen Jahren als jüngster Sohn den elterlichen Hof übernehmen. Viel Arbeit als Landwirt, Schlosser und zuletzt als Postbote prägte das Leben der beiden. Maria versorgte den Großhaushalt mit sechs Kindern und die kleine Poststelle im Hause. Mit viel Freude übernahm Michael schon früh bis heute ehrenamtlich den Messnerdienst der kleinen Kapelle in Leesten, sie mit schönen Blumen zu schmücken, liegt ihm besonders am Herzen. Tanzen und Reisen in geselliger Runde waren schon immer die Hobbys des Ehepaares.

Stellvertretener Landrat Johann Pfister und Bürgermeister Wolfgang Desel überbrachten ihre Glückwünsche. Ein Festgottesdienst mit Pfarrer Reinsch und musikalich umrahmt durch die Blasmusik ihrer Kinder und Enkelkinder und einem Ständchen machten das Fest zu einem unvergesslichem Erlebnis. red