Diamantene im Hause Höhle

Ihre diamantene Hochzeit feiert am 17. April das Ehepaar Höhle aus Bamberg.

Dietmar Höhle wurde am 27. Dezember 1934 in Quedlinburg geboren. Am 17. Juni 1953 wollte er beim Aufstand in der DDR die Stalinbüste aus dem Fenster im 1. Stock des Rathauses in Quedlinburg werfen, wurde gerade noch gestoppt, denunziert und ging für neun Monate ins Gefängnis. 1957 flüchtete er und kam 1958 nach Bamberg, wo er bei der Familie Kohls unterkam. Er verliebte sich in die Tochter Hedwig.

Hedwig Kohls wurde am 20. September 1940 in Polen geboren, flüchtete 1944 und kam mit drei Brüdern und der Mutter in ein Flüchtlingslager. Dort wurden sie schließlich vom Vater gefunden und nach Bamberg gebracht, wo die Familie 1949 in der Gartenstadt ein Haus baute.

1960 schlossen Hedwig und Dietmar den Bund fürs Leben. Der Jubilar ist gelernter Schlosser, zuletzt arbeitete er bei der Firma Roscher Webstuhlbau. In seiner Freizeit war er Torwart bei den 08ern und beim FC Bamberg. Die gelernte Näherin Hedwig Höhle arbeitete bis 2016 im Hospiz am Klinikum. Beide wohnen noch heute in der Gartenstadt. red