"Diamantene" im Hause Dörr

Diamantene Hochzeit feierten am 16. Mai Christina und Johann Dörr. Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner überreicht dem Jubelpaar die Glückwünsche der Stadt Bamberg.

Johann Dörr wurde 1938 in Bamberg, seine Frau Christina 1936 in Dörnwasserlos geboren. Kennengelernt haben sie sich beim Einkaufen in Bamberg, wo sie dann 1959 auch heirateten. Johann Dörr hat den Beruf des Schreiners erlernt und in diesem auch gearbeitet. Später war er dann viele Jahre bis zu seiner Rente bei der Firma Grünthal als Lagermeister tätig.

Außerdem spielte er in der Betriebsmannschaft Fußball. Christina Dörr kümmerte sich um den gemeinsamen Haushalt und die sechs Kinder. Mittlerweile haben sie vier Enkel und einen Urenkel.

Früher betrieben sie zusammen über 20 Jahre lang die Gaststätte "Big Ben" in der Grafensteinstraße. Heute kümmert sich das Ehepaar Dörr gemeinsam um den eigenen Garten. red