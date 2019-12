Diamantene Hochzeit im Hause Krön

Als ihren großen Ehrentag konnten die Eheleute Marianne, geborene Hofmann, und Johann Krön aus Wiesengiech die Diamantene Hochzeit im eigenen Hause feiern.

Marianne Krön wurde am 15. Juli 1940 in Köttensdorf geboren. Johann Krön, erblickte am 1. Dezember 1936 in Kroatien, dem ehemaligen Jugoslawien, das Licht der Welt.

Während des Zweiten Weltkrieges musste er mit seinen Eltern und drei Geschwistern seine Heimat 1942 verlassen. Kennengelernt hat sich das Jubelpaar in Wiesengiech bei der Kirchweih. Das Ja-Wort haben sie sich am 23. Dezember 1959 in der Scheßlitzer Pfarrkirche gegeben. Das Familienglück wurde durch die Geburten ihrer drei Kinder, fünf Enkel und drei Urenkel komplett.

Marianne hat mit ihren zwei Geschwistern schon früh in der Landwirtschaft der Mutter arbeiten müssen, weil der Vater beim Militär 1941 starb - sie war damals noch kein Jahr alt. Nach der Landwirtschaftlichen Berufsschule arbeitete sie in der Näherei Peter Betz in Bamberg bis zur Geburt ihrer Tochter. Solange die Kinder klein waren, hat sie neben Haus und Gartenarbeit noch Heimarbeit gemacht. Später arbeitete sie bei der Firma Schäfer halbtags, das Nähen machte ihr schon immer viel Freude. Bei der Firma Utzmann in Bamberg arbeitete Marianne Krön dann bis zur Rente. Ihre Hobbys sind Gartenarbeit, Nähen und Seidenmalerei.

Johann absolvierte eine Lehre als Mechaniker bei der Firma Bosch in Bamberg. Danach arbeitete er als Technischer Zeichner und Lehrlingsausbilder bei Bosch weiter, anschließend als Gruppenleiter in der Lebenshilfe-Werkstatt in Bamberg. Nach der Arbeit nahm er sich Zeit für seine Hobbys. Er betreibt seit dem 17. Lebensjahr Rad-Renn-Sport und ist noch immer mit seinen 83 Jahren aktiv beim Radsportverein Cocordia Strullendorf dabei. In seiner Mechaniker-Werkstatt im hauseigenen Keller baute er für seine Söhne Rennräder und ausgefallene Rad-Fahrzeuge.

Die Glückwünsche der Stadt Scheßlitz und des Landkreises Bamberg überbrachten Erster Bürgermeister Roland Kauper und Landrat Johann Kalb (beide CSU). red

.