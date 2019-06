Breitengüßbach vor 17 Stunden

Ehejubiläum

Diamantene Hochzeit im Hause Horn

Vor 60 Jahren haben sie geheiratet, nun feierten Margareta und Michael Horn ihre diamantene Hochzeit. Margareta Horn, geborene Ott, kam am 21. Juli 1936 in Breitengüßbach zur Welt. Sie erlernte den Be...