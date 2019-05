Diamantene Hochzeit bei den Hutzlers

Im Hause Hutzler wurde Diamantene Hochzeit gefeiert. Hans Hutzler (83) ist gebürtiger Gunzendorfer, seine Frau Marga (81) stammt aus Frankendorf. Sie kennen sich schon von klein auf, "gefunkt" hat es bei der Kirchweih in Frankendorf. 1959 haben die beiden in Gunzendorf geheiratet.

Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Heute sind Magda und Hans auch stolze Großeltern von sechs Enkelkindern.

Das Ehepaar war bis 1998 in der Landwirtschaft tätig. Hans arbeitete auch noch 22 Jahre bei der Firma Röckelein in Altendorf. Marga führte den Haushalt und versorgte die Kinder. Sie ist leidenschaftliche Gärtnerin und Köchin, er fährt gerne mit seinem E-Bike und hilft seiner Frau bei der Gartenarbeit. Außerdem war Hans Hutzler jahrzehntelang in vielen Vereinen aktiv. Dem Jubelpaar gratulierten neben Freunden und Bekannten auch stellvertretender Landrat Johann Pfister, Dritter Bürgermeister Ottmar Brütting sowie der VdK. red