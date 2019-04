"Diamanten der Natur"

Vor wenigen Tagen hatte das Schiefertafelmuseum in Ludwigsstadt Jubiläum gefeiert - grenzüberschreitend mit Gästen aus Lehesten, Probstzella und Gräfenthal. Am Samstag nun folgte die offizielle Eröffnung des Schieferjahrs in Lehesten - und dort waren diesmal Landrat Klaus Löffler und die Bergbauvereine aus dem Landkreis mit einer starken Delegation vertreten.

Nicht nur Bier und Wasser, auch der Schiefer verbindet die Region, sagte Landrat Klaus Löffler. Noch im Januar war er mit einer oberfränkischen Delegation Gast gewesen beim grenzüberschreitenden Bieranstich entlang der Bier- und Burgenstraße auf der Thüringer Bühne der Grünen Woche. Am Samstag zeigten er und die Bergbauvereine aus dem Landkreis Kronach ein weiteres Mal ihre Verbundenheit zu Thüringen.

Zusammen mit dem Landrat hatten auch Diana Heinz vom Bergbau- und Unterstützungsverein Reichenbach sowie Heiko Eisenbeiß und Reinhard Hertel vom Knappenverein Stockheim mit ihren Mitgliedern den Weg nach Lehesten gefunden - und das, obwohl Lehesten derzeit aufgrund einer großen Straßensperrung nur recht umständlich zu erreichen ist.

"Schiefer überwindet Grenzen" - unter dieses Motto stellte auch der Saalfeld-Rudolstädter Landrat Marko Wolfram seinen Beitrag. "Schiefer ist unser Gestein, das Schieferjahr ist unser Jahr", so sein Credo mit Blick auf die gesamte Region des Geoparks Schieferland in Süd- und Ostthüringen und im nördlichen Franken. Ihn hätten schon in seiner Jugend die geheimnisvollen Brüche seiner Heimat Probstzella fasziniert.

Emotionales Hochgefühl

Angesichts des 30. Jahrestags der Grenzöffnung erinnerte er an die existenzielle Bedeutung der damaligen Ereignisse und das emotionale Hochgefühl. Das sei die Grundlage für viele neue menschliche Verbindungen und Freundschaften gewesen. Insbesondere erinnerte er an die Zusammenarbeit des Deutschen Schiefertafelmuseums mit den Thüringern, an den verbindenden Schieferpfad und an die Freundschaft von Martin Weber und Siegfried Scheidig mit den Thüringern - wie Alfons Olbricht und den Saalfelder Geologen Heinz Pfeiffer, dessen Nachlass in Ludwigsstadt aufbewahrt wird. Grenzüberschreitend sei auch die Schieferenzyklopädie von Frank Barteld und Siegfried Scheidig, die heuer mit dem dritten Band über Probstzella erscheinen soll.

Der Dank des Saalfelder Landrats galt besonders der Naturparkverwaltung als entscheidendem Spieler in der Schieferregion. "Kaum ein Thema ist so gut geeignet wie der Schiefer, um die Verbundenheit der fränkischen und thüringischen Nachbarn sichtbar zu machen."

Als Gastgeber führte Lehestens Bürgermeister René Bredow durch das Programm - unterstützt von seiner Tochter Elise, die den Mitwirkenden jeweils die Gastgeschenke überreichte. Dabei konnte er nicht nur die Mitwirkenden aus der unmittelbaren Saalfelder und Kronacher Region begrüßen, sondern auch den Bürgermeister der Schieferstadt Steinach, Ulrich Kurtz.

"In Lehesten ist alles etwas schiefer", sagte er augenzwinkernd und erläuterte, dass die Lehestner mit ihrer Eröffnung der Zeit etwas voraus seien: Denn offiziell findet der bundesweite Auftakt des Bundesverbands deutscher Geologen für die Taufe des Schiefer zum Gestein des Jahres erst am 3. Mai in Mayen statt.

Gewissermaßen als "bergbaulich" ranghöchster Gast hatte Mario Suckert, seit Januar Präsident des neu gegründeten Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, mit einem kleinen historischen Parforceritt den Aufstieg der Schieferorte und die heutige Bedeutung der Schieferbrüche als "naturschutzfachlich bedeutende Rückzugsorte" und als "Diamanten der Natur" betont.

Die erste urkundliche Erwähnung des Schieferabbaus in der Region hatte es 1485 gegeben, als eine Lieferung aus Lehesten für das Teuschnitzer Schloss erwähnt wird. Angesichts der heutigen "Thüringer Vernissage" zum Schieferjahr stimmte er gleich auf die Finissage ein. Zum Tag des offenen Geotops ist am 15. September als weiterer Höhepunkt ein Tag des offenen Stollens in Schmiedebach beabsichtigt.

Tiefer in die Geologie ein stieg Reiner Schubert, der ehemalige Leiter des Bergamts Gera und Autor des kompakten Hefts "Unser afrikanischer Schiefer" über die Lagerstätten im thüringisch-fränkisch-vogtländischen Schifergebirge. "Letzten Endes war es Tonschlamm", sagte er etwas flapsig, also staubfreier Schlamm, der sich in fünf bis sieben Millionen Jahren angelagert hatte, ehe das Schiefergebirge im Zuge der Plattentektonik aufgefaltet wurde. Oder in einem griffigen Zitat eines anderen Geologen: "Wenn die Falte nicht mehr weiter kann, fängt sie sich zu schiefern an." Dabei machte er deutlich, weshalb der Lehestner Schiefer seine Eigenschaften von höchster Qualität hat.

"Stollen-Bier" eingebraut

Die Saalfelder Brauerei hatte für den besonderen Tag extra ein "Stollen-Bier" gebraut - und der große alte Mann des Lehestner Bergbaus, Werner Liebeskind, erinnerte mit seiner Krügesammlung an die "Freude der Bergarbeiter an ihrem Bier." Er hatte 1969 den Staatsbruch übernommen, damals mit 350 Mann, und erlebte im März 1999, wie die letzte Schichte untertage fuhr.

Wie es dort zuging, dokumentiert ein Film von 1991/1992, dessen Vorgeschichte Helmut Färber, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Technisches Denkmal Historischer Schieferbergbau Lehesten, zum Besten gab, ehe der Film über die Leinwand flimmerte und noch einmal einen Einblick gab, wie es damals war.

Schließlich waren auf dem Oertelsbruch, dem größten Schieferbruch auf dem europäischen Festland, bis zu 900 Arbeiter beschäftigt - und noch einmal weitere 500 im damaligen Staatsbruch.

Beim kleinen kulturellen Programm sorgten die Zwerge des Lehestner Kindergartens für Freude. Martin Modes