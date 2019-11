Dialyseverein feiert

Die Regionalgruppe Bamberg und Umland, die dem Landesverband Niere Bayern angeschlossen ist, besteht seit 30 Jahren. Gründungsversammlung war am 24. September 1989 in der Gaststätte "Kunigundenruh" in Pödeldorf. Die Jubiläumsfeier findet am Sonntag, 10. November, ab 13 Uhr im Gasthaus Göller in Hirschaid statt mit einem Festprogramm für Mitglieder und Ehrengäste. Die musikalische Umrahmung übernehmen das Bläserensemble "Trumpet Voluntary" unter Leitung von Stephan Putz und der Marinechor "Blaue Jungs", Leitung Günter Rauh.

Neben Landrat Johann Kalb (CSU) und dem Vorsitzenden des Landesverbandes, Franz Nowy, werden Gäste aus ganz Bayern erwartet. red