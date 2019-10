Dialog zur StUB wieder am nächsten Mittwoch

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV StUB) lädt zu einer weiteren Vor-Ort-Besichtigung ein. Am Mittwoch, 16. Oktober, steht der Abschnitt entlang des Erlanger Stadtteils Häusling und des Herzogenauracher Ortsteils Haundorf im Fokus. Das Lokalforum beginnt um 17 Uhr, Treffpunkt ist in der Haundorfer Straße an der Ecke Kapellenstraße (Herzogenaurach). Aktuell läuft das Raumordnungsverfahren zur Stadt-Umland-Bahn (StUB). Die Regierung von Mittelfranken prüft darin die vom Zweckverband vorgelegten Untersuchungsergebnisse zur groben Linienführung. Die zentimetergenaue Planung der Straßenbahn, die Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach verbinden soll, ist ab Anfang 2020 vorgesehen. Unter Einbindung der Bürger werden unter anderem die genaue Gleisführung und Lage der Haltestellen erarbeitet. red