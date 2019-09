Die Arbeitsgruppe "Interreligiöser Dialog" lädt zum "Dialog der Religionen" am Mittwoch, 18. September, von 17.30 bis 18.30 Uhr ins Dekanatszentrum St. Augustin ein. Es geht um die Frage der Verantwortung vor Gott als letzter Instanz. Was das für ein verantwortliches Leben auf Erden bedeutet und was passieren kann, wenn diese letzte Instanz nicht mehr im Bewusstsein ist, darüber diskutieren Buddhisten, Juden, Christen und Muslime. red