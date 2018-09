Im Fürstenbau der Festung Rosenberg eröffnet heute die Sonderausstellung "Dialog der Kulturen - Eine Retrospektive." Aus Anlass des 70. Geburtstages des Kronacher Künstlers Karol J. Hurec stellt die Stadt Kronach laut einer Pressemitteilung in Kooperation mit dem Kronacher Kunstverein mit über 130 Arbeiten einen Querschnitt durch das beachtliche Gesamtwerk vor.

Zeitgenössische Kunst

Seit über vier Jahrzehnten gibt der Künstler und Kunsterzieher Karol J. Hurec wichtige Impulse für das kulturelle Leben in der Lucas-Cranach-Stadt. Als Mitgründer und langjähriger Vorsitzender des Kronacher Kunstvereins (KKV), aber auch in seinen eigenen Werken bietet er der zeitgenössischen Kunst in dieser Stadt ein anspruchsvolles Forum.

Von den 60er Jahren bis heute

Die Ausstellung spannt dabei einen Bogen von den ersten Arbeiten, die Ende der 1960er Jahre an der Münchner Akademie der bildenden Künste entstanden, über die Malerei, Objektkunst und drastischen Sägebilder bis hin zu den neuesten Arbeiten mit raffinierten LED-Lichtobjekten.

Den Künstler und sein Schaffen zeichnen dabei die Neugier nach dem Ausloten technischer Grenzen und die Suche nach neuen Ausdrucksformen aus, so die Pressemitteilung. Unter anderem begann Hurec im Dialog mit chinesischen Künstlern, Professoren und Studenten, die Kronach seit einigen Jahren regelmäßig besuchen, eine intensive Auseinandersetzung mit chinesischer Tuschemalerei in Bildern über seine fränkische Heimat. Die beeindruckenden Ergebnisse dieser neuesten künstlerischen Arbeiten machen aus dem Rückblick vor allem einen Ausblick.

Bis Ende Oktober

Die Sonderausstellung "Dialog der Kulturen" ist bis 30. Oktober immer Dienstag bis Sonntag von 9.30 bis 17.30 Uhr, im Fürstenbau der Festung Rosenberg zu sehen. red