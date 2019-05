Dialog "berufsmäßiger Bürgermeister"

Der Bürgermeister und die Gemeinderäte "Pro berufsmäßigem Bürgermeister" in Dormitz laden ein zu einem Dialogforum. In dieser Runde haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen zum Thema "Pro berufsmäßiger Bürgermeister" zu stellen. Die Veranstaltung findet am Montag, 6. Mai, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Dormitz statt. red