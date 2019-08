Diakonieverein fährt nach Waldsassen

Der Diakonieverein Küps-Burkersdorf unternimmt am Dienstag, 17. September, eine Fahrt zur Klosteranlage in Waldsassen. Nach dem Kaffeetrinken im Gästehaus der Abtei erhalten alle Teilnehmer eine Führung durch den berühmten Bibliothekssaal. Anschließend können noch die Stiftsbasilika und die Klosterkirche besichtigt werden. Die Abendeinkehr ist in Himmelkron geplant. Die Abfahrt erfolgt in Küps gegenüber dem Rathaus um 12.15 Uhr. Um möglichst schnelle Anmeldung im Pfarramt Küps-Burkersdorf unter der Telefonnummer 09264/80247 wird gebeten. red