Diakonieverein baut auf bewährte Kräfte

Bei der Mitgliederversammlung des Diakonievereins Lonnerstadt im evangelischen Gemeindehaus informierte die Pflegepädagogin Anne Schoof von der Krankenpflegeschule in Scheinfeld über den Umgang mit Demenz. Demenz sei ein brennendes aktuelles Thema und eines der Kernprobleme der alternden Gesellschaft. Schon im Jahr 2014 schätzte die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft die Anzahl der Demenzerkrankungen alleine in Bayern demnach auf 220 000 - mit deutlich steigender Tendenz.

Schoof ging auf Ursachen und Entstehung sowie erste kleine Anzeichen ein und gab eine Vielzahl von Verhaltenstipps für die pflegenden Angehörigen. Dabei hob sie besonders das Singen heraus. Selbst wenn Erinnerung und Sprechen nicht mehr richtig funktionieren, könne man damit noch vieles bewegen.

Das 20-jährige Bestehen des Besuchsdienstkreises bezeichnete dann Diakonievereins-Vorsitzender Karl Kaiser in seinem Rechenschaftsbericht als Höhepunkt im Vereinsleben des vergangenen Jahres. Er ließ das Jubiläum nochmal Revue passieren. Gefeiert wurde mit einem Diakonie-Gottesdienst, in dem Diakon Frank Larsen, Geschäftsführer der Zentralen Diakoniestation Neustadt/Aisch, die Festpredigt hielt. Karin Kolberg, die Leiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige, war aus Neustadt gekommen und stellte die ehrenamtlich geleistete Arbeit der vier Jubilare heraus, die auch nach 20 Jahren noch immer mit viel Freude und Elan im Besuchsdienst des Vereins mitwirken: Lieselotte Sandner, Michael Haberkamm sowie Käte und Walter Zwingel wurden ausgezeichnet und gebührend gefeiert.

Wie Kaiser erläuterte, wurde wieder ein Nachmittag für Trauernde abgehalten, die in den letzten beiden Jahren durch Tod ihren Ehe- oder Lebenspartner verloren hatten.

Mittlerweile sei es schon eine feste Einrichtung, dass man am Adventsmarkt mit einem Stand vertreten sei. So konnte der Diakonieverein mit dem Erlös aus dem Verkauf seiner Heißge-tränke die Kirchengemeinde wirkungsvoll unterstützen. Kaiser dankte dem TSV in Person von Werner Marr für die Nutzung deren Verkaufswagens und Alfred Freudenthaler sowie Rudi Teufel für ihren besonderen Einsatz.

Ausführlich ging der Vorsitzende auf die Datenschutz-Grundverordnung ein. Auch der Diakonieverein mit rein ehrenamtlichen Strukturen sei davon betroffen. Man brauche zwar keinen Datenschutz-Beauftragten und könne die Daten der Mitglieder weiterhin ohne explizite Zustimmung erheben und verarbeiten. Aber einige bürokratische Dinge wie die Führung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten sowie die schriftliche Verpflichtung von Vorstand und Kassier auf den Datenschutz seien unumgänglich. Auch müssen den Mitgliedern Informationen über die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zugänglich sein. Man habe diese Dinge pragmatisch gelöst, so der Vorsitzende.

Er schloss seinen Bericht mit Hinweis auf die neue Tagespflegeeinrichtung der Diakonie in Diespeck und das im Jahr 2020 anstehende 25-jährige Vereinsbestehen.

In ihrem Kassenbericht nannte Helga Teufel den Gesellschafterbeitrag zur Zentralen Diakoniestation sowie eine Spende für die Fachstelle für pflegende Angehörige als größte Ausgaben. Zwei Familien mit Schwerstpflegefällen konnten wieder unterstützt werden und auch der Kindergarten wurde traditionell mit einer Spende bedacht. Die Mitglieder stimmten dem Vorschlag zu, den Jahresbeitrag unverändert bei 15 Euro zu belassen.

Zweite Bürgermeisterin Regina Bruckmann wickelte die Neuwahlen ab. Schon im Vorfeld war klar, dass sich die bisherige Vorstandschaft wieder zur Wahl stellt. Vorstand Beisitzer und Kassenprüfer wurden jeweils einstimmig auf weitere vier Jahre wiedergewählt, so dass man nun schon in die dritte Wahlperiode in unveränderter Besetzung geht.

Zum Abschluss der Versammlung standen noch drei Ehrungen an. Frieda Schubert (zehn Jahre Besuchsdienstarbeit), Helga Teufel (zehn Jahre Kassenführung) sowie Karl Kaiser (zehn Jahre Beisitzer bzw. Vorsitzender) wurden mit Urkunden und Blumen für ihr ehrenamtliches Engagement für den Diakonieverein Lonnerstadt ausgezeichnet. red