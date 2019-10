Diakonieladen schließt

Zum letzten Mal öffnet "Immerland", der Laden der Diakonie Bamberg-Forchheim in der Bamberger Innenstadt, am Mittwoch, 23. Oktober, seine Türen. Um 11 Uhr findet die offizielle Verabschiedung von diesem sozialen Projekt in der Promenadestraße 1a statt, bei dem sich die Diakonie in ihrer Pressmitteilung auch bei allen Kunden, Spendern und Förderern für die Unterstützung über zehn Jahre hinweg bedanken möchte. Ein weiterer Dank geht dabei an Karin Keiling, die als Hauptamtliche den Laden in den vergangenen Jahren organisiert hat, und ganz besonders an das Team aus Ehrenamtlichen, ohne die dieses Projekt überhaupt nicht möglich gewesen wäre.

Da die hauptamtliche Mitarbeiterin in Ruhestand geht, in Bamberg auch mittlerweile weitere Sozial-Kaufhäuser eröffnet haben und zudem der Mietvertrag ausläuft, habe die Diakonie sich entschieden, das Projekt zu beenden. Bis 18 Uhr hat "Immerland" am 23. Oktober noch für den Verkauf geöffnet.

Zehn Jahre war der Diakonie-Laden "Immerland" eine Anlaufstelle für Menschen mit kleinem Geldbeutel und Spender, die Kleidung, Haushaltswaren oder einfach schöne Dinge für einen guten Zweck abgeben wollten. Gleichzeitig war es dem Laden-Team, das aus rund 20 Ehrenamtlichen und einer hauptamtlichen Mitarbeiterin bestand, ein Anliegen, immer ein offenes Ohr für die Kundschaft zu haben und bei Bedarf auch an die sozialen Beratungsstellen weiter zu vermitteln. Ausgezeichnet wurde das "Immerland"-Team für dieses Engagement mit dem Ehrenamtspreis der Carithek, dem 2. Preis beim bundesweiten Diakonie-Wettbewerb "Miteinander-Management" und den dm-HelferHerzen. red