Diakonie sucht neue Betreuer

Die Diakonie Erlangen sucht derzeit Helfer, die in der ambulanten Betreuung tätig werden wollen oder die Gruppen unterstützen möchten. Zusammen mit der Alzheimer-Gesellschaft bietet die Diakonie Aktiv gGmbH eine kostenlose Helferschulung an. Diese ist unbedingt erforderlich, um Helfer zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie. An vier Wochenenden zwischen dem 31. März und dem 1. Juni (jeweils Freitagabend und Samstagmorgen) wird theoretisches Wissen rund um das Thema Demenz vermittelt, zum Beispiel unterschiedliche Formen der Demenz, Betreuungsrecht und natürlich auch der praktische Umgang mit demenzkranken Menschen. Anmeldungen sind bis Freitag, 15. März, möglich.

Mitbringen sollten Interessierte viel Empathie und Geduld für alte Menschen, soziale Kompetenz, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kreativität und ein wenig Zeit. Für Unentschlossene, die sich nicht sicher sind, ob ihnen der Bereich liegt, ist das Hineinschnuppern in eine der Betreuungsgruppen möglich. Für Informationen können sich Interessierte an Karoline Kopp (Telefon 09131/6301-520, E-Mail: karoline.kopp@diakonie-erlangen.de) wenden. red