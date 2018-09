Diakonie setzt Vortragsreihe fort

Die Diakoniestation Gräfenberg der Diakonie Bamberg-Forchheim setzt nach der Sommerpause ihre Vortragsreihe in ihrer Zweigstelle in Gößweinstein fort: Am Mittwoch, 19. September, erzählt Irmgard Ginzel, Leiterin der Diakoniestation Gräfenberg, unter dem Titel "Die Königin der Blumen als Heilerin? - Wissenswertes rund um das Thema Rosenmedizin" und stellt einige Öle vor. Am Mittwoch, 17. Oktober, folgen Informationen rund um Pflege und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Beginn der kostenfreien Vorträge ist jeweils um 15 Uhr im "Haus St. Elisabeth" in Gößweinstein, Viktor-von-Scheffel-Straße 38.