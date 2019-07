Diakonie führt neuen Hausleiter ein

Am Sonntag, 7. Juli, ist die Diakonie Bamberg-Forchheim zu Gast auf dem Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde in Aschbach. Im Gottesdienst um 10 Uhr, mit dem das Fest im und rund um das Martin-Luther-Haus an der Heuchelheimer Straße beginnt, wird Simon Bayer als Leiter des Seniorenzentrums Hephata eingeführt und für seine Arbeit gesegnet. Beim Empfang im Anschluss soll dann noch Zeit für Begegnung und Gespräche sein. Bei Regen findet der Gottesdienst mit Einführung in der evangelischen Kirche St. Laurentius in Aschbach statt. red