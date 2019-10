Diakonie-Fortbildung startet am 7. Oktober

Die Diakonie Bamberg-Forchheim bietet in Zusammenarbeit mit dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern drei Workshops zum Thema "Engagement stärken. Haltung zeigen" an. Der erste steht unter dem Thema "Zusammenhänge erkennen! Vielfalt - Vorurteile - Rassismus" und startet bereits am 7. Oktober im Diakonie-Seniorenzentrum Wilhelm Löhe am Heinrichsdamm in Bamberg. Interessierte können sich bei der Ehrenamtsbeauftragten der Diakonie, Natalie Vogel, unter Tel. 0951/8680130 oder E-Mail n.vogel@dwbf.de anmelden. red