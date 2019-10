Diakonie bittet um Spenden

Die Herbstsammlung der Diakonie unter dem Motto "Sucht hat viele Gesichter und kennt keine Altersgrenze" findet vom 14. bis 20. Oktober statt. In Bayern leben schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen, die entweder alkoholabhängig sind oder Alkohol in riskanter Weise konsumieren. Um den Betroffenen und deren Angehörigen Hilfestellung und Unterstützung zu geben, halten die diakonischen Träger ein vielfältiges und breit gefächertes Beratungs- und Behandlungsangebot vor. Mit den Spenden aus der Herbstsammlung werden vor allem die Angebote der Suchtberatungsstellen, die Weiterbildung der Mitarbeitenden sowie alle anderen Angebote und Leistungen der Diakonie in Bayern unterstützt. red