Diakonie-Biergarten öffnet mit Musik

In neuem Glanz erstrahlt der Diakonie-Biergarten auf dem Zeilberg: Dank des Leader-Programms konnte er umgebaut und erweitert werden. Das Team um Leiterin Andrea Wolfer lädt deshalb für Donnerstag, 15. August, ab 13 Uhr zur offiziellen Wiedereröffnung ein. Für die musikalische Umrahmung sorgen bis 14 "Die Haßbergler" mit Georg May und von 17 bis 20 Uhr "La Vita - Franz und Freunde". Am Sonntag, 18. August, findet ab 10.30 Uhr ein Weißwurstfrühstück mit den Alphornbläsern statt. Von 17 bis 20 Uhr spielen "Die Annern Drei" auf. Der Biergarten auf dem Zeilberg gehört zur Diakonie Bamberg-Forchheim und ist Teil des Zeilberger Integrationsprojektes ZIP. Hier erhalten psychisch erkrankte Menschen Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten unter fachkundiger Anleitung und mit therapeutischer Begleitung. Informationen zu dem Projekt gibt es unter der Telefonnummer 09532/922726 oder unter der Rufnummer 09532/92270. red