Diakonie Bamberg-Forchheim dankt Ehrenamtlichen

400 Ehrenamtliche engagieren sich bei der Diakonie Bamberg-Forchheim in den unterschiedlichsten Bereichen und Regionen: von der Vorlese-Oma in einer Bamberger Kita über Besuchsdienst im Seniorenzentrum in Ebern bis hin zur Mitarbeit in den Flüchtlingshelferkreisen in Höchstadt oder Ebermannstadt sind sie im Einsatz. Bei den Jahresempfängen in Bamberg und Forchheim bedankte sich der Vorstandsvorsitzende Norbert Kern bei allen Ehrenamtlichen für ihre Zeit, ihre Ideen und die Unterstützung.

Die Diakonin Stephanie Prockl hatte bei der vorangehenden Andacht die Jahreslosung 2019 aufgegriffen: "Suche Frieden und jage ihm nach. Friede ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Friede umschließt auch unsere Verantwortung als Christen für die Welt." Und eine Anleitung dafür liefere die Bibel gleich mit in den zehn Geboten und der goldenen Regel: "Behandle andere so, wie du gerne behandelt werden möchtest." Ein Ehrenamt setze genau diese Regel in die Praxis um.

Natalie Uschold, Ehrenamtskoordinatorin bei der Diakonie Bamberg-Forchheim, brachte die Gäste noch ein bisschen ins Schwitzen: Bei einem Quiz konnten die ehrenamtlichen Mitarbeitenden ihr Wissen über das Diakonische Werk unter Beweis stellen. "Damit werde ich in der nächsten Sitzung unsere Verwaltungsratsmitglieder testen, ob sie sich auch so gut bei uns auskennen", schmunzelte Kern bei der Siegerprämierung. Belohnt wurden an diesen beiden Abenden aber nicht nur die Quizkönige, sondern alle mit einem Essen. red