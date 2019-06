Diakonenweihe von Ralph Heiligtag

Die Pfarrei St. Markus Bischberg freut sich, dass ein "Kind der Pfarrei", Ralph Heiligtag, am Samstag, 29. Juni, von Bischof Gregor Maria Hanke zum Diakon geweiht wird. Die Weihe findet um 9 Uhr in der Schutzengelkirche Eichstätt statt. Nach der feierlichen Liturgie sind alle Mitfeiernden zu einem Empfang im Innenhof eingeladen. Die Pfarrei St. Markus Bischberg organisiert zur Diakonweihe eine Busfahrt, zu der sich Interessierte noch anmelden können. Abfahrt ist um 6 Uhr an der Bushaltestelle in Bischberg Ortsmitte. Rückfahrt gegen 14 Uhr, Abfahrt in Eichstätt. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Um Anmeldung bei Martin Sterzinger, Telefon 0951/67114 wird gebeten. red