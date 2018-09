Diakon Stapf jetzt ganz da für Heilige Länder, Kirchlauter

Joachim Stapf (53), Diakon im Hauptberuf für die Pfarreiengemeinschaften Main - Steigerwald, Eltmann sowie Heilige Länder, Kirchlauter, wird zum 1. Oktober mit vollem Stellenumfang für die Pfarreiengemeinschaft Heilige Länder, Kirchlauter angewiesen.

Stapf wurde 1964 in Wonfurt geboren. Der gelernte Betonbauer und Betonbaumeister war viele Jahre als Lehrlingsausbilder bei einer Baufirma tätig und empfing am 17. Oktober 2009 durch Bischof Friedhelm Hofmann in Würzburg die Weihe zum Ständigen Diakon. Danach wirkte er in der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau.

Seit 2012 ist Stapf Diakon im Hauptberuf für die Pfarreiengemeinschaften Main - Steigerwald, Eltmann sowie Heilige Länder, Kirchlauter. 2013 wurde er zudem zum stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand für Fatschenbrunn-Sankt

Michael bestellt. Von 2014 bis 2015 war Stapf auch Beauftragter für das Dekanatsamt Alten- und Krankenpastoral, Bereich Altenpastoral, im Dekanat Haßberge (Bereich Ebern). Seither ist er als Seelsorger in der Alten- und Krankenpastoral im Dekanat Haßberge beauftragt.

Er engagiert sich unter anderem in der Hospizarbeit bei den Maltesern und in der Notfallseelsorge des Seelsorgegebiets Haßberge West. Joachim Stapf ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. pow