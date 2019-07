Am Sonntag, 28. Juli, um 14 Uhr sind alle Pfarrmitglieder zur Teilnahme am Verabschiedungsgottesdienst von Diakon Herbert Mayer eingeladen. Im Anschluss besteht beim Kaffeetrinken im Jugendhaus die Möglichkeit, sich persönlich beim Diakon zu verabschieden. Auch die Fahrzeugsegnung findet am Sonntag, 28. Juli statt. Das Pfarrbüro ist an folgenden Dienstagen geschlossen: 13., 20. und 27. August. red