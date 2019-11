Die Diagnose Prostatakrebs verbinden viele Männer mit der Angst, ihre Potenz zu verlieren oder inkontinent zu werden. Um innovative Behandlungs- und Diagnostikverfahren in der Urologie geht es in einem Vortrag am morgigen Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr im Klinikum am Bruderwald. Professor Vahudin Zugor und Oberarzt Halil Mestan sprechen über das neue diagnostische Verfahren Fusionsbiopsie, das es ermöglicht, tumorverdächtige Areale wesentlich genauer zu lokalisieren. Zudem stellen die Referenten das computergesteuerte Assistenzsystem "DaVinci" vor, das den Urologen als hochpräzises Werkzeug bei Krebsoperationen dient, bei denen es auf jeden Millimeter ankommt. Der Eintritt ist frei. red