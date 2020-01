Diagnose Autismus

Die Elterninitiative Autismus-Asperger lädt am Montag, 20. Januar, Interessierte von 19 bis 21.30 Uhr in den Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung, Negeleinstraße 5, ein. Die Elterninitiative besteht aus einem Kreis von Familien mit besonderen Kindern, vorwiegend aus dem Bereich Autismus/Asperger. Sie möchten ihren Erfahrungsschatz gerne mit anderen, betroffenen Familien teilen. Themen sind zum Beispiel: Diagnostik und Therapie; Unterstützungs- und Hilfsangebote; Wahl der Schulform; Angebote für Geschwisterkinder. Weitere Treffen sind am 16. März, 18. Mai und 20. Juli jeweils von 19 bis 21.30 Uhr geplant. Ansprechpartnerin der Initiative ist Kerstin Heinl, kerstin.heinl@freenet.de. red