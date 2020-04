DGB: Maifeiern entfallen

"Auch wenn der der 1. Mai in diesem Jahr nicht im Stadtschloss in Lichtenfels stattfindet: Die DGB-Gewerkschaften stehen zusammen", heißt es in einen Pressemitteilung der Gewerkschaft. Die Kundgebungen zum 1. Mai werden von den Gewerkschaften schweren Herzens abgesagt. Solidarität bedeute in diesem Jahr: Abstand halten.

Mit vielfältigen, kreativen Aktionsideen werde der Tag der Arbeit zu einem Fest der Solidarität im Netz. Und das Besondere sei, dass man online in der eigenen Wohnung gleichzeitig an mehreren Aktionen in der eigenen Stadt und im eigenen Kreis teilnehmen könne. So komme auch 2020 "dieses gute Gefühl auf, miteinander verbunden zu sein".

Wichtig seien auch die Beschäftigten, die am 1. Mai arbeiten müssen und in vielen unterschiedlichen Berufen für die Allgemeinheit da seien. Der 1. Mai sei ein guter Anlass, um die Aufwertung dieser Berufe zu fordern. In dieser Zeit der Unsicherheit verändere sich vieles, aber nicht alles. "Menschlichkeit, Solidarität und Zusammenhalt bleiben unser Fundamente", betont der DGB. "Deshalb können wir auch in dieser schwierigen Zeit zusammen stark sein. Wenn wir uns füreinander einsetzen." red