DGB lädt am 1. Mai ein

Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" lädt der DGB-Kreisverband Bamberg am Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr zu seiner Maikundgebung am Gabelmann ein. Bereits um 9.30 Uhr startet der Mitteilung der Gewerkschaft zufolge der traditionelle Demonstrationszug am Bahnhof. Hauptredner am Gabelmannwird Hans-Jürgen Urban sein, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Außerdem wird eine Aktion von Bosch-Beschäftigten in Bamberg mit dem Betriebsratsvorsitzenden Mario Gutmann stattfinden, um ein Zeichen für einen ökologischen, jedoch auch sozialen Wandel in der Autoindustrie zu setzen. Die Jugendgruppe der IG Metall wird einen Sketch zu einem aktuellen Thema aufführen. Das musikalische Rahmenprogramm bestreitet die Gruppe "Rickpop". Nach der Kundgebung gibt es das Familienfest mit Musik und Spezialitäten. Der Zauberer Klausini verzaubert Groß und Klein. Infostände von Gewerkschaften und anderen Organisationen runden das Angebot ab. red