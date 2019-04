DGB demonstriert in Erlangen

Der DGB Erlangen fordert zum diesjährigen 1. Mai mehr soziale Gerechtigkeit in Erlangen und Europa: Gleiches Geld für gleiche Arbeit gelte auch in Erlangen immer weniger. Mit einer Demonstration am Maifeiertag (ab 10 Uhr Neustädter Kirchenplatz am Gewerkschaftshaus) und anschließender Kundgebung mit Mai-Fest (ab 11 Uhr Neustädter Kirchplatz) stellt der DGB seine Forderungen vor. Kundgebung und 1. Mai-Fest mit Informationsangeboten sozialer Organisationen finden gemeinsam mit dem "Dritte Welt Fest" Erlangen und mehreren Rädli-Ständen statt. Hauptredner wird Thomas Händel sein, ehemaliger Geschäftsführer der IG Metall Fürth und scheidender Europaabgeordneter der Linken. red