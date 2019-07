DG lädt am Mittwoch zum Schulfest ein

Die gesamte Schulfamilie des Dientzenhofer-Gymnasiums lädt am Mittwoch, 24. Juli, ab 16 Uhr zum Schulfest ein. Unter Mitwirkung des Elternbeirats hat das Kollegium des DG laut der Ankündigung wiederum ein Programm auf die Beine gestellt, das sehr breit gefächert ist. Angefangen von Ausstellungen über sportliche Betätigungsmöglichkeiten bis hin zu Vorführungen aus vielen Sparten des Schullebens soll laut Schulverwaltung für viel Abwechslung gesorgt werden. Besondere Einladung geht an die Ehemaligen und natürlich an die künftigen Fünftklässler, die ihre neue Heimat erstmals kennenlernen können. Am späten Nachmittag (ab 17.30 Uhr) gibt es musikalische Darbietungen im Pausenhof. red