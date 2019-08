DG-Fußball-Jungen verpassen die Sensation

Nach vielen siegreichen Schulwettkämpfen war es endlich mal wieder so weit, dass mit dem Dientzenhofer-Gymnasium (DG) ein Bamberger Schul-Fußball-Team als Nr. 1 in Nordbayern im Wettkampf II im Landesfinale, heuer ausgetragen in Ergolding, stand.

Im ersten Spiel stand als Gegner der Gewinner aus Südbayern, die Heinrich-von-Buz-Realschule Augsburg, fest, die die neu formierte Viererabwehrkette des DGs immer wieder vor schwierige Aufgaben stellte. Nach zwei Patzern in der Abwehr stand es am Ende 0:2 gegen das DG-Team, das bis dahin souverän und mit nur einem Gegentreffer durch die Qualifikation marschiert war.

Im zweiten Match gegen das Theodolinden-Gymnasium München, das mit Spielern von der Jugendabteilung des FC Bayern gespickt war, konnte das Bamberger Team gut dagegenhalten und die jeweiligen Führungen der Münchener durch zwei herrliche Fernschüsse von Tom Hennemann ausgleichen. Dem Favoriten gelang das 3:2. In der Folgezeit stemmte sich das von ihrem Kapitän Niklas Jan angeführte DG-Team noch einmal gegen die drohende Niederlage und schoss durch Jonas Schneider noch das erlösende 3:3 aus kurzer Distanz. Nun kam es zu einem dramatischen Elfmeterschießen, das die etwas abgezocktere Truppe aus der Landeshauptstadt gewann.

Im abschließenden Spiel gewann schließlich die Realschule aus Augsburg gegen das Münchner Starensemble mit 2:1 und darf nun nach Berlin fahren.

Das DG hatte im entscheidenden Moment etwas Verletzungs- und Spielpech. Die Sensation, nach Berlin zu fahren, lag in der Luft. bwa