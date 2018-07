Dezimierter SVM hält dagegen

sm



Die Vorzeichen standen ganz klar auf Sieg für den Bayernligisten aus Forchheim in der ersten Runde des Fußball-Verbandspokal beim SV Memmelsdorf . Jahn-Trainer Springer packte seine Ersatzbank mit sieben Leuten voll, Heimtrainer Vietzthum aktivierte den Fernstudenten Baumüller und den A-Jugendspieler Niklas Graf, um wenigstens zwei Wechseloptionen zu haben. Trotz der 2:3-Niederlage verkaufte sich der gastgebende Landesligist ganz ausgezeichnet.Die Memmelsdorfer begannen mit einem neuen Spielsystem, einem 3-4-3. Schon nach acht Minuten spielte Neu-Forchheimer Niklas Möhrlein den Ball in die Spitze, der Jahnler T. Goldammer lief alleine auf TW Lars Medem zu und netzte souverän zum 0:1 ein. Die SVMler machten jedoch genauso weiter, wie vom Trainer vorgegeben. Mitspielen und sehen, was möglich ist, lautete die Devise. Und so fiel das Unentschieden durch Heimkehrer Daniel Krüger nach langem Einwurf von Pascal Schneider in der 18. Minute. Zwei Minuten später besaß der SVM die Möglichkeit zum 2:1, als D. Sperlein den Forchheimer Keeper Stahl anschoss.Die Vietzthum-Elf kam jetzt mehr und mehr ins Spiel und drängte den Bayernligisten in die eigene Hälfte. Die 28. Spielminute brachte erneut eine Chance für Sperlein, der sich den Ball in der eigenen Hälfte holte und in einem sehenswerten Alleingang in Richtung Forchheimer Strafraum marschierte. Dort konnte T. Stahl den Ball jedoch gerade noch abgreifen.Doch auch Forchheim tauchte immer wieder unangenehm vor dem von Lars Meedem gehüteten SVM-Tor auf. Alle Versuche wurden bis kurz vor der Pause vereitelt. Dann landete eine Flanke unglücklich im Memmelsdorfer "Fünfer", der Ball wurde abgefälscht und landete unhaltbar im Netz.Beide Mannschaften begannen die zweite Hälfte wieder offensiv, das Spiel wogte hin und her. Das Forchheimer 3:1 markierte Jäckel (55.) nach unglücklichen Abstimmungsproblemen zwischen Memmelsdorfs Torwart und der Abwehr. Danach gelangen beiden Mannschaften lange keine nennenswerten Aktionen mehr, das Spiel plätscherte etwas vor sich hin. In der 75. Minute erzielte Philipp Hörnes den Anschlusstreffer nach einem sehenswerten Alleingang, bei dem er mehrere Forchheimer aussteigen ließ und den Ball ins Eck schob. Auch danach hatte die Heimelf mehr Ballbesitz - echte Torchancen ergaben sich jedoch nicht mehr. Kapitän M. Wernsdörfer bekam bei einem Freistoß zwar nochmal eine gute Möglichkeit, doch Torwart Stahl lenkte den Ball zur Ecke. Auch der SVM-Keeper konnte sich noch das eine oder andere Mal beweisen. Insgesamt bekamen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe zu sehen, bei dem sich die ersatzgeschwächte Heimelf teuer verkaufte.SV Memmelsdorf: Medem - Siric, Schneider (85. Graf), Hörnes, Nikiforow, Römer (75. Baumüller), Sperlein, Wernsdörfer, Ogunjimi (81. Keita), Saal, Krüger / Jahn Forchheim: Stahl - Hagen, Goldammer (57. Petschner), Gumbrecht, Grinjuks, Nagengast, Möhrlein, Tischler, Schwinn (65. Jerundow), Wartenfelser (46. Jäckel), Güngör / Tore: 0:1 Goldammer (4.), 1:1 Krüger (13.), 1:2 Gumbrecht (36.), 1:3 Jäckel (52.), 2:3 Hörnes (75.)