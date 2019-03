Deutschlandweiter "Tag der Druckkunst" auch in Kronach

Der Bundesverband bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) hat für Freitag, 15. März, bundesweit den "Tag der Druckkunst" ausgerufen. In mehr als 200 Orten ist es möglich, die traditionellen künstlerischen Drucktechniken, die als lebendiges und immaterielles Kulturerbe der deutschen UNESCO-Kommission eingestuft wurden, vorgeführt zu bekommen oder selbst auszuprobieren. Unter den 33 Druck-Orten in Bayern ist Kronach mit dem freien Schriftsteller Ingo Cesaro im Prospekt aufgeführt.

Ingo Cesaro, der die einzige "mobile Handpresse" im deutschsprachigen Raum betreibt, wird an diesem Tag seine Offizin in Kronach, Joseph-Haydn-Straße 4, für Interessierte öffnen (als eine Offizin bezeichnete man seit dem späten Mittelalter eine Werkstatt, die hochwertige Waren produzierte, mit angeschlossenem Verkaufsraum. Der Begriff wird auf unterschiedliche Weise für Buchdruckereien und für Apotheken bis heute verwendet; Wikipedia).

Es ist der zweite Hochdrucktag, den Ingo Cesaro organisiert. 90 Prozent seiner Druckwerke entstehen unterwegs, denn er hat eine komplette Druckerei, wie "zu Gutenbergs Zeiten", bei seinen nachhaltigen Literaturprojekten im In- und Ausland im Pkw mit dabei.

Am "Tag der Druckkunst" besteht die Möglichkeit, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Linol- und Holzschnitte herzustellen, für Anfänger unter Anleitung. Material steht zur Verfügung. Anschließend können diese in einer limitierten Auflage gedruckt werden. Natürlich ist es auch möglich, aus Einzellettern aus Blei kurze Texte zu setzen und diese dann zu drucken.

Kreative Tage im Künstlerhaus

Der Verein Regionale Kunstförderung Kronach e.V. bietet am Samstag, 16. März, und am Sonntag, 17. März, jeweils zwischen 11 und 16 Uhr, im Künstlerhaus Nordhalben für alle Kreativen ebenfalls die Möglichkeit, Linol- und Holzschnitte herzustellen.

Ingo Cesaro hielt von Anfang an eine enge Verbindung zum Künstlerhaus, und vor allem zu Heidi und Otmar Adler, denn durch sein internationales Kunstprojekt "HolzART" entstand die Idee für das Künstlerhaus. Vorher gab es schon Gespräche zwischen Adlers und Cesaros. Deshalb öffnen Adlers das Künstlerhaus dieses Jahr extra schon im März. Ganz sicher bietet dies eine interessante Möglichkeit, das Künstlerhaus Nordhalben kennenzulernen, vor allem auch für Künstler aus der näheren Umgebung. Auch hier werden Kreative ohne Vorkenntnisse bei der Herstellung von Linol- und Holzschnitten entsprechend angeleitet.

Mail-Art-Projekt

Ein ganz besonderes Angebot wird in Kronach, aber auch in Nordhalben angeboten. Es geht um die Kunst auf Postkarten. Ingo Cesaro hat ein internationales Mail-Projekt ausgeschrieben. Wer sich beteiligen möchte, kann hier seine Mail-Art herstellen und mitmachen. red