Deutschlandflagge wird WM-Fan gestohlen

Von einer Gemeinheit berichtet die Polizeiinspektion Coburg . Die vor seinem Fenster hängende Deutschlandflagge eines 33-jährigen Coburgers nahm am Dienstag um 21.45 Uhr ein Unbekannter in der Viktoriastraße an sich. Die Fahne, die samt Fahnenhalterung außen am Fenster des Coburgers angebracht war, nahm der unbekannte Langfinger im Vorbeigehen mit. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl , während er gerade in seinem Zimmer saß und ein Weltmeisterschaftsspiel auf dem Fernseher ansah. Er rannte zwar dem Unbekannten noch in Richtung Bahnhof hinterher, verlor diesen dort aber aus den Augen. Auch eine anschließende Fahndung durch die Coburger Ordnungshüter erbrachte keinen Erfolg. Der Mann blieb unerkannt. Er wird wie folgt beschrieben: 180 cm groß, 25 bis 30 Jahre alt, er trug eine rote Mütze. Sachdienliche Zeugenhinweise zu dem unbekannten Fahnendieb nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter Rufnummer 09561/645-209 entgegen.