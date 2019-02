Deutschland und die EU-Währung

Im Grünen Büro in Coburg, Steintor 1, findet am Mittwoch, 27. Februar, ein Vortrag zum Thema "Deutschland: Zahlmeister oder Nutznießer von EU und Euro?" statt. Sven-Christian Kindler, Mitglied des Deutschen Bundestages und haushaltspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, besucht Coburg und wird ab 19.30 Uhr bei einem Vortrag einen Einblick in den europäischen und den deutschen Haushalt geben und aufzeigen, warum gerade Deutschland von Europa und dem Euro profitiert. Eingeladen sind alle Interessierten. red