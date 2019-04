Deutschland-Besuch endet mit Anzeige

Ein aufmerksamer Zeitungsausträger beobachtete in der Nacht von Freitag auf Samstag einen alkoholisierten Fußgänger in Kronach, der gegen ein geparktes Auto gefallen ist. Als die Beamten der Polizei Kronach den 39-jährigen Franzosen antrafen, wurde zwar kein Schaden am Pkw festgestellt. Jedoch wurde im Rucksack bei der anschließenden Durchsuchung ein Joint gefunden. Der Besuch des Franzosen in Deutschland endete nun mit einer Anzeige wegen Drogenbesitzes. pol