Deutschkurse für jeden Bedarf

Große Unsicherheit beim Schreiben und Lesen kennen nicht wenige - Menschen mit der Muttersprache Deutsch genauso wie viele Fremdsprachler, die schon länger in Deutschland leben, aber die Sprache nicht wirklich beherrschen. Für sie hat die Volkshochschule Erlangen im Rahmen ihres Grundbildungsangebotes wieder preisgünstige Kurse im Programm. Wer sich dafür interessiert, kann sich heute von 18 bis 20 Uhr im Einzelgespräch ausführlich infor-mieren, welches der Angebote individuell in Frage kommt. Die Beratung findet im Egloffsteinschen Palais (Friedrichstraße 17, Raum 19) statt. Das Beratungsgespräch führt Irmgard Schmitz, langjährige Leiterin der Georg-Zahn-Schule in Erlangen. Eine Terminvereinbarung ist möglich, aber nicht zwingend. Kontakt: Sabine Roth, Fachbereichsleiterin Grundbildung, Telefon 09131/861960. red