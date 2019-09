Deutschkurs bei der VHS

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Deutsch A1-B1 - Deutsch als Fremdsprache" für Anfänger und Fortgeschrittene an. Als Lehrwerk dient "Grammatik aktiv" vom Cornelsen-Verlag. Der Informationsabend am Mittwoch, 25. September, 18 bis 19 Uhr im Rathaus Ludwigsstadt ist gebührenfrei. Die Vorkenntnisse der Teilnehmer werden hierbei beurteilt. Der Schwerpunkt des Kurses ist darauf ausgerichtet, alltagssprachlich fit zu werden und einen niveaugerechten Wortschatz aus verschiedenen thematischen Bereichen aufzubauen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 2. Oktober, umfasst 15 Abende und findet jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Rathaus Ludwigsstadt statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/ 60600 oder per www.vhs-kronach.de. red