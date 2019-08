Deutsches Duo verliert

Denkbar knapp verpassten der Witzmannsberger Kevin Krawietz und Andreas Mies (Köln) das Viertelfinale der Citi-Open in Washington. Gegen das Doppel Raven Klaasen/Michael Venus unterlagen die French-Open-Sieger mit 3:6, 6:3, 7:10.

Mit dem Turnier in Washington, das Teil der ATP World Tour 500 ist, eröffnete das deutsche Duo seine Hartplatzsaison. Nach der Stippvisite am Hamburger Rothenbaum, bei der im Viertelfinale Endstation war, lieferten die Deutschen dem an Nummer 3 gesetzten Doppel ein enges Match. Dafür sprachen auch die Zahlen: Auf jeweils 57 Punkte kamen die Teams. Gleich im ersten Spiel holten sich Krawietz/Mies eine Breakchance, nutzten diese aber nicht.

Besser machten es der Südafrikaner Klaasen und der Australier Venus. Die Wimbledon-Halbfinalisten schlugen im sechsten Spiel zu, das Break zum 4:2 entschied den ersten Satz. Problemlos servierte das Spitzendoppel zum 6:3 aus.

Match-Tiebreak erzwungen

Auch der zweite Satz bot nur zwei Breakmöglichkeiten. Die erste besaßen Klaasen/Venus. Beim Stand von 3:3 hielten Krawietz/Mies jedoch ihr Aufschlagspiel. Direkt im Anschluss gelang den Deutschen selbst das Break zum 5:3, nur 36 Prozent erste Aufschläge im Feld wurden der südafrikanisch/australischen Kombo zum Verhängnis.

So musste der Match-Tiebreak entscheiden. Schnell lagen Krawietz/Mies hinten, beim Stand von 3:8 schien das Match für die Deutschen verloren. Das deutsche Doppel kam aber zurück und verkürzte auf 7:8. Zwei Punkte später war die Partie dennoch gelaufen: Gleich den ersten Matchball nutzten Klaasen/Venus und durften nach 71 Minuten den Einzug ins Viertelfinale bejubeln. kow