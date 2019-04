Deutsche Post liefert Wahlbenachrichtigungen aus

Die Deutsche Post liefert in diesen Tagen die Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl am 26. Mai an die Wahlberechtigten in Forchheim aus. 10,2 Millionen Wahlberechtigte in Bayern erhalten die Benachrichtigungen zur Wahl zum neunten Europäischen Parlament. In den Briefzentren der Deutschen Post werden Einlieferung, Sortierung und Zustellung aller Wahlbenachrichtigungen vorbereitet.

Die Deutsche Post weist die Empfänger darauf hin, die tägliche Post aufmerksam durchzusehen. Oftmals liegen die Wahlbenachrichtigungen zwischen Werbepost oder werden damit verwechselt.

Der Anteil der Briefwähler steigt: Bei der letzten Europawahl 2014 lag der Anteil bei 25,3 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 haben 28,6 Prozent den Service genutzt. Zum Vergleich: In den 60er Jahren lag der Anteil der Briefwähler nur bei etwa sieben Prozent.

Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr dem Wahlamt vorliegen, da dann die Wahl endet und mit der Auszählung der Stimmen begonnen wird. red