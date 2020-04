Deutsche Meisterschaft fällt aus

In die Reihe der aufgrund des Corona-Virus abgesagten Sportveranstaltungen fügen sich auch die Deutschen Segelflug-Meisterschaften ein. Sie hätten in den Pfingstferien auf dem Flugplatz Bayreuth-Bindlacher Berg stattfinden sollen. Der Deutsche Aero-Club (DAeC) und das Organisationsteam der Luftsportgemeinschaft Bayreuth (LSG) haben entschieden, den Wettbewerb abzusagen.

Zwar besteht beim Segelfliegen, zumindest in den Einsitzern, kein direkter körperlicher Kontakt mit anderen Sportlern. Doch zum Vorbereiten der Flugzeuge, zur Besprechung der Tagesaufgaben, während der Startphase und beim Verstauen der Flugzeuge ist auch Segelfliegen ein Teamsport. Insgesamt wären etwa 300 Menschen auf dem Flugplatz gewesen. Daher sei in einer Telefonkonferenz zwischen Verband und Organisatoren klar gewesen, dass die Ausrichtung nicht zu verantworten gewesen wäre. Ob die deutsche Meisterschaft dafür 2021 in Bayreuth steigt, ist offen. red