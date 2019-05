"Deutsche" in HUK-Arena

An diesem Wochenende finden die deutschen Meisterschaften im Kickboxen in der Coburger HUK-Arena statt. Das Turnier ist das einzige vom Deutschen Olympischen Sport Bund (DOSB) offiziell als deutsche Meisterschaft anerkannte. Am Samstag starten die Jugend und Junioren, am Sonntag folgen die Kämpfe der Damen und Herren.

Insgesamt haben 670 Sportler aus 117 Vereinen aus dem gesamten Bundesgebiet gemeldet. Aus dem Eberner Kickboxlager haben sich Jule Greul, Alea Genslein, Max Schmitt, Darius Strätz, Jannik Viessmann und Johanna Zeitler qualifiziert. di