Deutsche Botschafterin besucht Castlebar

Unter dem Motto Verbundenheit, Zusammenhalt und Freundschaft stand vor kurzem der Besuch der Deutschen Botschafterin in Irland, Deike Potzel, in Castlebar, der irischen Partnerstadt Höchstadts. Neben der Partnerschule besuchte sie auch die Vertreter der Stadt.

Neugierig geworden durch die vielen Aktivitäten, die zwischen Castlebar und Höchstadt laufen, stattete Deike Potzel der Stadt einen Besuch ab. Gerade als Castlebar am 18. November den ersten Frost des Jahres erlebte, wurde die deutsche Fahne an den Fahnenmasten des Davitt College und in Castlebar selbst gehisst.

In den Stunden vor der offiziellen Ankunft der Botschafterin wurde noch fleißig geprobt: Schüler und Lehrkräfte feilten noch einmal an den Tanzvorführungen, den Liedern und natürlich an der deutschen Sprache. Luftballons, Wimpelketten und deutsche Fähnchen schmückten die gesamte Schule. 300 Deutschschüler des Davitt College hatten sich zusammen mit ihren Lehrern ins Zeug gelegt und die Atmosphäre war von Aufregung und Erwartungen geprägt. Deike Potzel wurde von der Schulleiterin Bernie Rowland und ihren Konrektoren begrüßt. Aber auch die drei Deutschlehrkräfte, allen voran Maria Carey, freuten sich über den hohen Besuch. Die gute Aussprache der Schüler beeindruckte den Gast sehr. Besonderes Interesse der Botschafterin fand das seit 2003 existierende Austauschprogramm zwischen dem Davitt College und der Realschule Höchstadt.

Über den Beamer sandte die Höchstadter Partnerschule eine Grußbotschaft an Deike Potzel, aber auch an alle Schüler und Lehrkräfte am Davitt College. Tanya Fisher-Lehmann, die Englisch- und Deutschlehrkraft an der Realschule, hatte es mit ihren Schülern zusammengestellt. Sie und Maria Carey vom Davitt College arbeiten seit Jahren unermüdlich daran, die Verbindung zwischen den beiden Schulen aufrechtzuerhalten. Botschafterin Deike Potzel sprach von ihren Wurzeln in Berlin und erzählte Kindheitserinnerungen. "Sprache verbindet Menschen" war das, was sie als Grundgedanke den Schülern mitgeben wollte. Der Besuch der Deutschen Botschafterin am Davitt College war ein großer Erfolg. Es war ein ganz außergewöhnlicher Tag an der Schule und jeder der Schüler war Teil von etwas Besonderem und Unvergesslichem.

Ein Jubiläum steht an

Aber auch im Tourismusbüro in der Stadt selbst wartete man voller Spannung auf die Botschafterin. Hier diskutierten Michael Baynes, der Leiter des Büros, John Condon (Chef des Stadtbezirks Castlebar), Seamus Murphy von der Feuerwehr, Marie Crawley von der Stadtverwaltung und Ger Deere, einer der Abgeordneten des County Mayo, intensiv über die Partnerschaft und über das im nächsten Jahr stattfindende 20. Jubiläum. Tief beeindruckt von dieser lebendigen Partnerschaft kehrte die Deutsche Botschafterin nach Dublin zurück. Johanna Blum