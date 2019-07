Deutsch üben in der Gruppe

Der Awo-Treff bietet ab sofort immer donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr ein Treffen für Interessierte an, die Deutsch üben wollen. Bei Tee und Gebäck können sich die Teilnehmer austauschen und aktuelle Themen besprechen. Ehrenamtliche Mitarbeiter helfen bei Sprachproblemen und übernehmen die Gesprächsleitung. Die Teilnehmer sollten Grundkenntnisse in Deutsch haben. Die Gruppe ist offen für weitere Teilnehmer und ehrenamtliche deutschsprachige Helfer zur Unterstützung. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/94415 wird gebeten. Teilnahmegebühren fallen nicht an. red