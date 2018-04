Deutlicher Zuwachs bei Ausbildungsverträgen

Einen spürbaren Zuwachs bei den Ausbildungsverträgen verzeichnet die IHK für Oberfranken Bayreuth in den ersten drei Monaten dieses Jahres im IHK-Gremium Kronach. Ihre Zahl stieg von 62 auf 101.

Bernd Rehorz, Bereichsleiter Berufliche Bildung bei der IHK, schätzt, dass die Zahl der Ausbildungsverträge bis zum Jahresende im Landkreis Kronach noch auf rund 450 steigen wird. "Leider werden auch 2018 wieder etliche Lehrstellen unbesetzt bleiben, was unsere Mitgliedsunternehmen auch dieses Jahr wieder vor etliche Herausforderungen stellen wird", so Hans Rebhan, Vizepräsident der IHK und Vorsitzender des IHK-Gremiums Kronach. Bedingt durch den Nachwuchsmangel finden die Bewerbungsgespräche bei den Unternehmen immer früher statt. Rehorz: "Waren 2010 Ende März erst 17 Prozent aller Ausbildungsverträge unterschrieben, waren es 2017 bereits 24 Prozent." Rebhan hofft aber, dass im Raum Kronach trotzdem zum Jahresende ein Plus bei den Neueintragungen stehen wird.

"Die steigende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen kann in immer mehr Unternehmen nur mit einem wachsenden Personalbestand aufgefangen werden. Finden die Unternehmen keine Fachkräfte, können sie im schlimmsten Fall Aufträge nicht mehr annehmen." Berufliche Bildung bietet Aufstiegschancen "Praxisnähe und Zukunftssicherheit zeichnen die berufliche Bildung aus, hinzu kommen beste Aufstiegschancen", macht sich Rebhan für die Ausbildung stark. Längst sei eine Ausbildung auch eine hervorragende Alternative für Abiturienten. "Wer noch nicht weiß, ob ein Studium oder eine Ausbildung die bessere Alternative ist, dem empfehle ich eine Ausbildung." Ein Studium kann auch gut im Anschluss an die Ausbildung erfolgen. Rebhan: "Eine sehr gute Alternative ist auch eine Weiterbildung während der beruflichen Tätigkeit." Längst ist ein Abschluss als Industrie meister gleichgestellt mit einem Bachelor-Abschluss.

Auch für Studienaussteiger ist die Ausbildung eine gute Alternative. "Diese Zielgruppe bringt gute Vorkenntnisse mit, was sie für die regionale Wirtschaft sehr interessant macht", so Rebhan. "Der Nachwuchs erhält eine neue Perspektive und unsere Unternehmen können ihre vakanten Ausbildungsstellen eher besetzen." Deshalb bietet die IHK für Oberfranken Bayreuth auch in Kronach spezielle Sprechstunden für Studienaussteiger an. red