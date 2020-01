Deutliche Niederlage beim SC Erlangen II: Kronacher SK bleibt sieglos am Tabellenende

Ein deutliches Signal an die Konkurrenz im Abstiegskampf der Schach-Landesliga Nord hat der SC Erlangen II gesendet und verpasste dem Neuling Kronacher SK eine empfindliche 7:1-Klatsche. Damit sieht es im Tabellenkeller bereits zappenduster für den KSK aus, da schon vier Punkte auf einen rettenden Platz fehlen. Nach dieser fünften Niederlage in Folge steht er noch immer ohne Punkt am Tabellenende und kann damit bereits frühzeitig für die kommende Regionalliga-Saison planen. SC Erlangen II - Kronacher SK 7:1

Am fünften Spieltag setzte es für Kronach beim ebenso jungen wie spielstarken Mitaufsteiger SC Erlangen II eine in dieser Höhe nicht erwartete Niederlage. Zunächst lief alles noch nach Plan, denn Walter Lechleitner baute sich mit den schwarzen Steinen solide auf und erreichte gegen Daniel Diller eine sichere Punkteteilung.

Andreas Murmann übersah gegen Benedikt Nehls ausgangs der Eröffnung einen Springereinschlag im Zentrum, der ihn einen wichtigen Zentrumsbauern und in der Folge die Partie kostete. Kurze Zeit später musste sich auch Nico Herpich geschlagen geben, der die zahlreichen Drohungen von Martin Metodiev gegen seinen unrochierten König nicht mehr parieren konnte.

Fabian Hörmann, der nach längerer Pause seinen Saisoneinstand gab, griff in zweischneidiger Stellung gegen Kevin Tong fehl und sah sich zur Aufgabe gezwungen. Das gleiche Schicksal ereilte auch KSK-Kapitän Edgar Stauch, der bei knapper Bedenkzeit gegen Florian Dürr zunächst den Gewinn ausließ und dann im Königsangriff unterlag.

Großen Kampfgeist zeigte Ulli Herdin, der trotz frühzeitigem Bauernverlust überlegt weiterspielte und nach dessen Rückeroberung in die angebotene Punkteteilung einwilligte. Alex Becker kam gegen das erst 14-jährige Erlanger Talent Hannes Hetzner mit Zeit- und Stellungsvorteil aus der Eröffnung, fand dann in aussichtsreicher Stellung aber nicht die richtige Fortsetzung und musste sich sogar noch geschlagen geben.

Die längste Partie des Tages fand am Spitzenbrett zwischen Tobias Becker und Dustin Bachstein statt. Der Kronacher kam mit deutlichem Vorteil aus der Eröffnung, verlor dann durch ein Übersehen einen Bauern und konnte sein schwer zu verteidigendes Turmendspiel letztlich nicht halten. hn/es Ergebnisse: Bachstein - T. Becker 1:0 ; Dürr - Stauch 1:0; Tong - Hörmann 1:0; Hetzner - A. Becker 1:0; Nehls - Murmann 1:0; Diller - Lechleitner remis; Götz - Herdin remis; Metodiev - Herpich 1:0.