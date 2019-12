Im Nachgang zum Bericht "A 70: Hang rutscht immer weiter" (BR vom 3. Dezember) hat sich der Thurnauer Kreis- und Gemeinderat Veit Pöhlmann (FDP/Unabhängige Bürger) zu Wort gemeldet. Hier die Stellungnahme im Wortlaut:

"Die Schilderung der Planungsabsichten und deren Hintergründe zur Verlegung der A 70 im Bereich der Anschlussstelle Thurnau-Ost werden in dem Bericht umfassend und weitgehend sachgerecht beschrieben. Leider wird aber mit keinem Wort erwähnt, dass vor Ort deutliche Kritik an der jetzigen Planung besteht.

Bereits im Rahmen der Auslegung zum Planfeststellungsverfahren im Februar 2019 wurde von mehreren Seiten auf die Problematik der Anbindung der Ortschaft Hörlinreuth, insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr und im Besonderen für die Schülerverkehre hingewiesen. Auch die Streckenführung mit zwei kurz aufeinander folgenden Kreiseln und der Schaffung von drei parallelen, eng zusammenliegenden Trassen wurde infrage gestellt. Dazu wurden auch konkrete Lösungsvorschläge eingereicht.

Im Rahmen ihrer Bewertung der Einwendungen hat die Autobahndirektion Nordbayern die konkreten Vorschläge als nicht sinnvoll bewertet und abgelehnt; andere Lösungen für die zu Grunde liegenden Probleme wurden aber nicht genannt.

In der Anhörung am 5. November wurde auf diese fehlenden Problemlösungen hingewiesen; es wurde aber vor allem bei mehreren Wortmeldungen deutlich gemacht, dass die jetzt vorliegende Planung in den angesprochenen Punkten nicht akzeptiert werden könne und bessere Lösungen nötig seien.

Dazu wurde zusätzlich auch ein neuer Vorschlag kurz verbal skizziert. Dieser wurde als grobes Layout mit einer entsprechenden Beschreibung der Planfeststellungsbehörde unverzüglich vorgelegt.

Sowohl der Markt Thurnau als auch der Landkreis Kulmbach haben in ihren in öffentlichen Sitzungen beschlossenen Stellungnahmen wegen der angesprochenen Mängel die Regierung von Oberfranken gebeten, die jetzige Planung zu überarbeiten und unterstützen in diesem Rahmen auch den neuen Vorschlag."