Deutlich schneller als Schrittgeschwindigkeit

Am Donnerstagnachmittag führten Polizeibeamte in der Schubertstraße eine Geschwindigkeitskontrolle mit dem Handlasermessgerät durch. Gemessen wurden 35 Fahrzeuge. Sechs von ihnen wurden verwarnt. Das schnellste gemessene Fahrzeug fuhr 27 km/h und damit deutlich schneller als die in der Schubertstraße gebotene Schrittgeschwindigkeit. pol